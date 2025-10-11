Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив декілька заяв під час брифінгу, окупанти атакували Одесу та Харківщину, російський Волгоград атакували безпілотники, на Чернігівщині росіяни вдарили по автомобілю енергетиків.

Обстріл Одеси

У ніч на 11 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Ворог бив по критичній інфраструктурі міста. За попередніми даними, є влучання. П

За повідомленням очевидців, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеси. У результаті ворожого обстрілу у місті вже фіксуються перебої з електропостачанням, частина громадян залишилась без світла.

Атака на Харківщину

Увечері 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харківщині. Як стало відомо, під ударом росіян опинився Чугуїв. На кількох локаціях після російського обстрілу виникли пожежі.

Стало відомо, що рятувальники працюють над локалізацією загоряння. Електропостачання буде відновлено після ліквідації пожежі. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці.

Удар по працівникам обленерго на Чернігівщині

На Чернігівщині у районі села Жадове Семенівської громади було здійснено атаку ударними дронами на автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок удару один працівник загинув, ще кілька отримали поранення.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. Водночас американський президент спростував своє ж повідомлення в соціальній мережі Truth Social, де він повідомляв про скасування зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У своїй новій заяві Трамп уточнив, що не скасував переговори, хоча й залишив відкритим питання щодо їхнього проведення.

Також Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Результати обстеження Трампа

Президент Дональд Трамп завершив заплановане медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда.

Як зазначається в документі, комплексні лабораторні дослідження, проведені під час візиту, «дали відмінні результати, включаючи стабільні метаболічні, гематологічні та кардіологічні показники».

«Президент Трамп продовжує демонструвати відмінний стан здоров'я. Його кардіологічний вік – перевірка серцево-судинної витривалості за допомогою ЕКГ – виявився приблизно на 14 років молодшим за його фактичний вік. Він продовжує підтримувати вимогливий щоденний графік без обмежень», – йдеться у повідомленні.