На Львівщині в лісі знайдено тіло грибника

Чоловік вийшов у ліс за грибами пізно ввечері

На Львівщині у лісі рятувальники знайшли тіло зниклого напередодні грибника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Львівщини.

Увечері в суботу, 27 вересня, мешканець села Крушельниця Стрийського району вийшов із дому збирати гриби в лісі і не повернувся. Він не виходив на звʼязок, тож родичі звернулися до рятувальників. Під час пошуків обстежили 5 га лісу та облітали за допомогою безпілотників 7 га територій. Вранці 28 вересня Славська гірська пошуково-рятувальна частина виявила тіло грибника. Причину його смерті встановить поліція.

Крім цього, 27 вересня у лісі поблизу села Лисовичі Стрийського району рятувальники знайшли заблукалого грибника, який також пізно ввечері напередодні вийшов із дому по гриби і не повернувся. Його госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.