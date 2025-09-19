Головна Країна Події в Україні
Сили оборони повідомили про ситуацію в Куп'янську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти розгромили центр Куп'янська
фото: скриншот з відео

Російські сили стягують підрозділи до районів населених пунктів Радьківка та Голубівка

Українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, передає, «Главком».

За даними військових, ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, адже ворог розглядає захоплення міста як одну зі своїх ключових цілей.

Російські сили стягують підрозділи до районів населених пунктів Радьківка та Голубівка, звідки й намагалися використати газогін для просування. Втім, завдяки швидким діям українських захисників трубопровід було пошкоджено та затоплено.

Крім того, окупанти намагаються дістатися до Куп’янська через річку Оскіл за допомогою човнів, однак більшість цих спроб зриває українська артилерія, мінометні розрахунки та удари FPV-дронів.

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Як повідомлялося, російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.

Теги: Куп'янськ Харківщина війна

