Окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині

На місці працюють відповідні служби

У ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Наслідки повідомила міський голова Галина Мінаєва, передає «Главком».

Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня ворог здійснив масовані удари безпілотниками по місту Чугуїв та селищу Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області.

Внаслідок влучань виникли руйнування та пожежі на території приватних підприємств. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.