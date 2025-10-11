На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий

Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік, який пізніше помер у лікарні

Увечері 10 жовтня в Лозовій на Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату. Унаслідок цього поранень зазнав підліток, ще один постраждалий помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної, увечері 10 жовтня між трьома чоловіками стався конфлікт. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, ручну протипіхотну оборонну гранату, привів її в дію та кинув у бік опонентів.

Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік, який пізніше помер у лікарні.

Валерія Чиріна розповіла, що правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату. Зараз розв’язують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.