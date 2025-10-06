Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи

Жителів Одеси та області попередили про загрозу для здоров’я після підтоплень

Після рекордних злив на Одещині до водопостачання та криниць може потрапити небезпечна вода, інфекції та хімічні речовини

В Одесі та області через сильні зливи кілька днів тому залишилися серйозні наслідки. Підтоплені будинки, городи та криниці можуть стати джерелом небезпечної води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, «унаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання, криниць можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини».

Фахівці радять жителям уникати використання води без кип’ятіння, обробки або фільтрації, а у разі перших ознак отруєння негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили потужні дощі через локальний циклон над Чорним морем. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Через сильні зливи оголошувалися три рівні небезпеки — від жовтого до червоного. Синоптики пояснюють, що циклони над морем рухалися повільно, а антициклон блокував їхнє зміщення, що загострило атмосферні фронти та спричинило локальні зливи.

Після потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі рятувальники ДСНС протягом майже доби ліквідовували наслідки негоди. Кількість загиблих зросла до дев’яти осіб, серед яких одна дитина. Пошукові роботи тривали всю ніч, зокрема шукали зниклу дівчину, тіло якої знайшли о 7 годині ранку.

