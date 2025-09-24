Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування
У декларації за 2020 рік подружжя Батирсултанових задекларувало дохід менший за мільйон гривень
фото: hromadske

Загалом за час повномасштабної війни родина Батирсултанових придбала активів більш ніж на мільйон доларів

Дружина бенефіціара компаній, які постачають деревину для будівництва харківських фортифікацій, Лілія Батирсултанова у березні 2024 року стала власницею елітного будинку під Києвом вартістю близько $950 тис. Про це йдеться у розслідуванні hromadske, передає «Главком».

Як з’ясували журналісти, маєток площею 530 кв. м розташований у закритому котеджному містечку «Сонячна долина», яке входить до числа найдорожчих у столичному регіоні.

У документах зазначено, що Батирсултанова заплатила за нього лише близько 6 млн грн – утричі менше від ринкової ціни. Поки тривало журналістське розслідування, вона встигла перепродати нерухомість Олександру Сикорському за 6,5 мільйона гривень. На думку експертів, така операція може свідчити про спробу убезпечити майно від можливого арешту у разі оголошення підозри.

Загалом за час повномасштабної війни родина Батирсултанових придбала активів більш ніж на мільйон доларів: окрім будинку під Києвом, вони володіють ще однією оселею під Харковом за $500 тис. та позашляховиком Lexus LX 500D 2024 року випуску вартістю понад $100 тис.

Водночас у декларації за 2020 рік подружжя задекларувало дохід менший за мільйон гривень, а після цього Лілія Батирсултанова офіційно не займалася жодною підприємницькою діяльністю.

До слова, компанія, яка будувала фортифікації на Сумщині, закуповувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов’язаних із народним депутатом Ігорем Молотком. Зокрема, одна з цих фірм, яка продавала товари з чималою націнкою, була записана на його 90-річну матір.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: У прифронтових регіонах справжній бум витрат на озеленення
1 вересня, 12:15
За даними слідства, Сергій Тищенко виконував роль співорганізатора «схеми»
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду Судові хроніки
4 вересня, 11:00
Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення
На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів
26 серпня, 10:56
На порушників оформили адміністративні протоколи
На Харківщині браконьєри наловили раків на 3 млн грн
31 серпня, 15:13
За словами депутата, Пронін та полтавські чиновники могли переплатити значно більше ніж 200 млн грн за укриття для військових
Розкрадання на фортифікаціях Полтавською ОВА. Нардеп оприлюднив нові деталі
8 вересня, 11:24
Окупанти використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати для пересування в трубі
Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState
12 вересня, 23:13
Кошти на заставу Тетяні Крупі вносяться на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
6 вересня, 18:09
Дії підозрюваної розслідують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
9 вересня, 17:02
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони
22 вересня, 15:27

Суспільство

Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування
Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
Корупціонерам приготуватися. Поліція замовила електронних браслетів на 40 млн грн
Корупціонерам приготуватися. Поліція замовила електронних браслетів на 40 млн грн
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua