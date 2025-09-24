Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування

У декларації за 2020 рік подружжя Батирсултанових задекларувало дохід менший за мільйон гривень

Дружина бенефіціара компаній, які постачають деревину для будівництва харківських фортифікацій, Лілія Батирсултанова у березні 2024 року стала власницею елітного будинку під Києвом вартістю близько $950 тис. Про це йдеться у розслідуванні hromadske, передає «Главком».

Як з’ясували журналісти, маєток площею 530 кв. м розташований у закритому котеджному містечку «Сонячна долина», яке входить до числа найдорожчих у столичному регіоні.

У документах зазначено, що Батирсултанова заплатила за нього лише близько 6 млн грн – утричі менше від ринкової ціни. Поки тривало журналістське розслідування, вона встигла перепродати нерухомість Олександру Сикорському за 6,5 мільйона гривень. На думку експертів, така операція може свідчити про спробу убезпечити майно від можливого арешту у разі оголошення підозри.

Загалом за час повномасштабної війни родина Батирсултанових придбала активів більш ніж на мільйон доларів: окрім будинку під Києвом, вони володіють ще однією оселею під Харковом за $500 тис. та позашляховиком Lexus LX 500D 2024 року випуску вартістю понад $100 тис.

Водночас у декларації за 2020 рік подружжя задекларувало дохід менший за мільйон гривень, а після цього Лілія Батирсултанова офіційно не займалася жодною підприємницькою діяльністю.

До слова, компанія, яка будувала фортифікації на Сумщині, закуповувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов’язаних із народним депутатом Ігорем Молотком. Зокрема, одна з цих фірм, яка продавала товари з чималою націнкою, була записана на його 90-річну матір.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.