Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео)

Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати невдалий поцілунок із Русланою на сцені нацвідбору на «Євробачення 2025»

Ведуча українського нацвідбору на «Євробачення 2025» Маша Єфросиніна в Instagram Stories прокоментувала поцілунок української співачки Руслани, від якого вона, скривившись, ухилилася.

фото: mashaefrosinina, Instagram

«Руслану люблю», – лаконічно написала ведуча у мережі Instagram.

Втім, Маша Єфросиніна не стала пояснювати, чому вирішила ухилитися від поцілунку співачки

На фіналі нацвідбору на «Євробачення 2025» співачка Руслана вирішила поцілувати Машу Єфросиніну.



У відповідь телеведуча скривилася й ухилилася від поцілунку. pic.twitter.com/C6PLiy1W5c — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 10, 2025

Як відомо, 8 лютого, під час нацвідбору на «Євробачення 2025» Руслана, яка є переможницею «Євробачення 2004», виступила у фіналі конкурсу з новою піснею. Після виступу до неї підійшла Маша Єфросиніна й розпочала діалог, але співачка вирішила її поцілувати. У відповідь Єфросиніна скривилася й ухилилася від поцілунку артистки. Після цього залою прокотився гучний сміх.

Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.