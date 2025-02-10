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Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Маша Єфросиніна ухилилася від поцілунку Руслани
фото: Євробачення Україна, Еurovision Ukraine official,YouTube

Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати невдалий поцілунок із Русланою на сцені нацвідбору на «Євробачення 2025»

Ведуча українського нацвідбору на «Євробачення 2025» Маша Єфросиніна в Instagram Stories прокоментувала поцілунок української співачки Руслани, від якого вона, скривившись, ухилилася.

Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео) фото 1
фото: mashaefrosinina, Instagram

«Руслану люблю», – лаконічно написала ведуча у мережі Instagram.

Втім, Маша Єфросиніна не стала пояснювати, чому вирішила ухилитися від поцілунку співачки

Як відомо, 8 лютого, під час нацвідбору на «Євробачення 2025» Руслана, яка є переможницею «Євробачення 2004», виступила у фіналі конкурсу з новою піснею. Після виступу до неї підійшла Маша Єфросиніна й розпочала діалог, але співачка вирішила її поцілувати. У відповідь Єфросиніна скривилася й ухилилася від поцілунку артистки. Після цього залою прокотився гучний сміх. 

Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.

Теги: Євробачення Україна співачка YouTube співак Маша Єфросиніна Руслана Лижичко

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