Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео)
Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати невдалий поцілунок із Русланою на сцені нацвідбору на «Євробачення 2025»
Ведуча українського нацвідбору на «Євробачення 2025» Маша Єфросиніна в Instagram Stories прокоментувала поцілунок української співачки Руслани, від якого вона, скривившись, ухилилася.
«Руслану люблю», – лаконічно написала ведуча у мережі Instagram.
Втім, Маша Єфросиніна не стала пояснювати, чому вирішила ухилитися від поцілунку співачки
На фіналі нацвідбору на «Євробачення 2025» співачка Руслана вирішила поцілувати Машу Єфросиніну.
У відповідь телеведуча скривилася й ухилилася від поцілунку. pic.twitter.com/C6PLiy1W5c
Як відомо, 8 лютого, під час нацвідбору на «Євробачення 2025» Руслана, яка є переможницею «Євробачення 2004», виступила у фіналі конкурсу з новою піснею. Після виступу до неї підійшла Маша Єфросиніна й розпочала діалог, але співачка вирішила її поцілувати. У відповідь Єфросиніна скривилася й ухилилася від поцілунку артистки. Після цього залою прокотився гучний сміх.
Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.
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