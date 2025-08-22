Головна Новини
search button user button menu button

Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Підозрюваний по справі зараз знаходиться в Італії
фото: Волинські новини

Суд залишив Кузнєцова під вартою та призначив наступне засідання на 3 вересня

49-річний громадянин України Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», відмовився від екстрадиції до Німеччини. Таке рішення він озвучив під час судового засідання в апеляційному суді Болоньї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 

Чоловіка затримали в Італії за європейським ордером. За даними слідства, він міг бути одним із координаторів вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

Під час слухання за зачиненими дверима Сергій Кузнєцов заперечив свою причетність до звинувачень. Він пояснив, що під час диверсії перебував в Україні. За словами чоловіка, він приїхав до Італії нещодавно по сімейним обставинам. 

Суд підтвердив його утримання під вартою у в'язниці Ріміні. За рішенням суду, наступне слухання призначено на 3 вересня. На ньому розглядатиметься питання про можливу видачу чоловіка Німеччині.

Захист українця повідомив, що він відкидає всі звинувачення. Кузнєцов змінив адвоката, а під час засідання попросив надати йому перекладача з української або російської мови, оскільки не володіє англійською.

Прибувши до суду, Кузнєцов підняв три пальці, що символізує український тризуб. Цей жест, за словами джерела, демонструє підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно італійська поліція заарештувала громадянина України за підозрою в координації атак на газопроводи «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваному висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель. Його заарештували вночі в італійській провінції Ріміні на Адріатичному узбережжі.

Читайте також:

Теги: поліція Сергій Кузнєцов Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція евакуювала людей з Таймс-сквер
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
18 серпня, 20:31
Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
16 серпня, 13:27
Головні новини ночі проти 11 серпня
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
11 серпня, 05:52
Поліцейські Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ять котів
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
9 серпня, 07:31
Правоохоронці затримали провідника потягу та ухилянта після передачі грошей співробітнику ДПСУ
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
8 серпня, 16:34
Шахраї нібито збирали пожертви на детектори дронів для українських бійців
Подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера
7 серпня, 12:57
За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
5 серпня, 16:15
Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент
Справа про ножове поранення Юрія Макарова закрита: ДНК-аналіз показав несподіваний результат
31 липня, 12:40
Зловмисник проведе півтора року за ґратами
Айтівець на Буковині «мінував» освітні заклади, щоб перейти на дистанційне навчання
25 липня, 20:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5618
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4572
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4228
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3907
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Сьогодні, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Сьогодні, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua