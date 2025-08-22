Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини

Суд залишив Кузнєцова під вартою та призначив наступне засідання на 3 вересня

49-річний громадянин України Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», відмовився від екстрадиції до Німеччини. Таке рішення він озвучив під час судового засідання в апеляційному суді Болоньї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на

Чоловіка затримали в Італії за європейським ордером. За даними слідства, він міг бути одним із координаторів вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

Під час слухання за зачиненими дверима Сергій Кузнєцов заперечив свою причетність до звинувачень. Він пояснив, що під час диверсії перебував в Україні. За словами чоловіка, він приїхав до Італії нещодавно по сімейним обставинам.

Суд підтвердив його утримання під вартою у в'язниці Ріміні. За рішенням суду, наступне слухання призначено на 3 вересня. На ньому розглядатиметься питання про можливу видачу чоловіка Німеччині.

Захист українця повідомив, що він відкидає всі звинувачення. Кузнєцов змінив адвоката, а під час засідання попросив надати йому перекладача з української або російської мови, оскільки не володіє англійською.

Прибувши до суду, Кузнєцов підняв три пальці, що символізує український тризуб. Цей жест, за словами джерела, демонструє підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно італійська поліція заарештувала громадянина України за підозрою в координації атак на газопроводи «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваному висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель. Його заарештували вночі в італійській провінції Ріміні на Адріатичному узбережжі.