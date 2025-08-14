У Польщі затримали українських залізничників, які п'яні керували потягом

У машиніста в організмі виявили майже два проміле алкоголю, а у його помічника – понад два проміле

Машиніст і його помічник, які в'їхали до Польщі на вантажному поїзді в Дорогуську Люблінського воєводства, знаходилися у нетверезому стані. Про це, як пише «Главком», повідомляє редакція TVN24.

Випадок стався у ніч з понеділка на вівторок 12 серпня. Вантажний потяг, що в'їхав з України до залізничного прикордонного переходу в Дорогуську, привернув увагу офіцерів прикордонної служби тим, що зупинився на залізничному переїзді, а не на території переходу.

Офіцери поліції, які увійшли в локомотив, відчули запах алкоголю від машиніста поїзда і його помічника. Алкотестер підтвердив, що у 34-річного машиніста в організмі було майже два проміле алкоголю, а у його 31-річного помічника – понад два проміле.

Поїзд був заблокований від подальшого руху, а обидва українські громадяни були затримані прикордонниками. Чоловікам пред'явлено звинувачення у керування транспортними засобами в стані сп'яніння, що у Польщі карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Натомість чоловіки погодилися на штраф і чотирирічну заборону на керування транспортними засобами. Окрім того, українців зобов'язали залишити територію Польщі, із забороною повторного в'їзду на територію країни та шенгенської зони на п'ять років.

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Частина глядачів порушила правила, перестрибнувши через бар’єри на поле та запаливши фаєри. Крім того, один із відвідувачів розгорнув прапор УПА.

Також, як повідомляв «Главком», у Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни Томаш Семоняк.