Арешт у справі «Північного потоку»: Німеччина заявляє про затримання українця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» було підірвано
фото з відкритих джерел

Німеччина заявила, що Італія заарештувала українця через підозру в причетності до нападів на «Північний потік»

Італійська поліція заарештувала громадянина України за підозрою в координації атак на газопроводи «Північний потік» у 2022 році. Таку заяву зробив генеральний прокурор Німеччини, додавши, що після екстрадиції підозрюваний постане перед німецьким судом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як підкреслює видання, згідно із заявою прокуратури, підозрюваний, якого ідентифікують лише як Сергій К., був частиною групи осіб, що встановила вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм у вересні 2022 року.

Слідство встановило, що він та його спільники вирушили з німецького міста Росток на вітрильній яхті, яку, за даними слідства, було орендовано у німецької компанії за допомогою підроблених документів.

Підозрюваному висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель. Його заарештували вночі в італійській провінції Ріміні на Адріатичному узбережжі.

Атаки на газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року, які серйозно пошкодили трубопроводи, були розцінені Росією та Заходом як акт саботажу. Жодна країна чи організація так і не взяла на себе відповідальність за цей інцидент. Вибухи ознаменували серйозну ескалацію конфлікту та загострили кризу постачання енергоносіїв у Європі.

Арешт було здійснено на підставі європейського ордера на арешт. У заяві прокуратури Німеччини йдеться, що італійські карабінери затримали підозрюваного, але італійська поліція поки що відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».

Теги: Північний потік українці Німеччина Італія арешт

