Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина

Хлопчик помер через декілька годин в реанімації

у середу, 20 серпня, на вулиці Віа Ноалезе в Санта-Марія-ді-Сала (Венеція, Італія) на пішохідному переході автомобіль збив Владислава Маламена, 6-річного хлопчика. Місяць тому він переїхав з України з матір'ю та братом, повідомляє «Главком» з посиланням на Il Gazzettino.

Видання зазначає, що близько 16:30 хлопчик разом із матір’ю повертався до колишнього парафіяльного будинку в Мурелле, де вони кілька місяців проживали з іншими українськими сім’ями. Мати їхала попереду на велосипеді з кількома сумками з покупками, Владислав ішов за нею пішки.

За словами свідків, один автомобіль зупинився, щоб пропустити матір з дитиною. Проте синій Fiat Panda, який рухався позаду, здійснив обгін та збив хлопчика, який ще не встиг закінчити перехід дороги. Удар був дуже сильним: дитину відкинуло більш ніж на 30 метрів, після чого хлопчик впав в кювет біля дороги.

Владислава у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні Падуї, де він перебував у відділенні дитячої інтенсивної терапії. Після кількох годин боротьби за життя хлопчик помер.

