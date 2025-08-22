Головна Світ Соціум
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
В Італії загинув 6-річний хлопчик
фото: Il gazzettino

Хлопчик помер через декілька годин в реанімації 

у середу, 20 серпня, на вулиці Віа Ноалезе в Санта-Марія-ді-Сала (Венеція, Італія) на пішохідному переході автомобіль збив Владислава Маламена, 6-річного хлопчика. Місяць тому він переїхав з України з матір'ю та братом, повідомляє «Главком» з посиланням на Il Gazzettino.

Видання зазначає, що близько 16:30 хлопчик разом із матір'ю повертався до колишнього парафіяльного будинку в Мурелле, де вони кілька місяців проживали з іншими українськими сім'ями. Мати їхала попереду на велосипеді з кількома сумками з покупками, Владислав ішов за нею пішки.

За словами свідків, один автомобіль зупинився, щоб пропустити матір з дитиною. Проте синій Fiat Panda, який рухався позаду, здійснив обгін та збив хлопчика, який ще не встиг закінчити перехід дороги. Удар був дуже сильним: дитину відкинуло більш ніж на 30 метрів, після чого хлопчик впав в  кювет біля дороги.

Владислава у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні Падуї, де він перебував у відділенні дитячої інтенсивної терапії. Після кількох годин боротьби за життя хлопчик помер.

Нагадаємо, нещодавно у притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер українець. За даними прокуратури та поліції Німеччини, чоловіка знайшли у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15. Докази на місці інциденту свідчили про вбивство, поліція розпочала розслідування.

Згодом німецькі правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який підозрюється у причетності до смерті 46-річного біженця з України у місті Росток. У поліції зазначили, що розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії, тому надати додаткову інформацію правоохоронці наразі не можуть.

Раніше в Італії знайшли повішеною на оливковому дереві 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня. замість мотузки дівчина використовувала простирадло. 

Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
