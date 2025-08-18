Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Над центром Манхеттену було чутно гелікоптер
Поліція терміново евакуювала людей з Таймс-сквер у Нью-Йорку 18 серпня через підозрілий предмет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.
На місце події виїхали сапери та екстрені служби, а перелякані туристи евакуювалися з району. Ба більше, над центром Мангеттену мешканці чули гелікоптер.
До служби 911 поступило повідомлення про підозрілий. Пристрій у формі циліндра було виявлено біля ділянки поліції Нью-Йорка на Таймс-сквер.
Поліція одразу ж опублікувала попередження, закликаючи людей уникати це місце. Пішоходам, велосипедистам та автомобілям не дозволялося перетинати перекриту вулицю. Також перекрита зона включає станцію метро, яка є найзавантаженішою в Нью-Йорку.
Після того як правоохоронці оглянули територію, Таймс-сквер було очищено та знову відкрито.
Нагадаємо, інцидент стався на тлі прибуття до США президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
На переговори з президентом США Дональдом Трампом прибули:
- президент Франції Емманюель Макрон;
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- президент Фінляндії Олександр Стубб;
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
- прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.
Спочатку Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.