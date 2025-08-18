Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку

Над центром Манхеттену було чутно гелікоптер

Поліція терміново евакуювала людей з Таймс-сквер у Нью-Йорку 18 серпня через підозрілий предмет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

На місце події виїхали сапери та екстрені служби, а перелякані туристи евакуювалися з району. Ба більше, над центром Мангеттену мешканці чули гелікоптер.

До служби 911 поступило повідомлення про підозрілий. Пристрій у формі циліндра було виявлено біля ділянки поліції Нью-Йорка на Таймс-сквер.

Поліція одразу ж опублікувала попередження, закликаючи людей уникати це місце. Пішоходам, велосипедистам та автомобілям не дозволялося перетинати перекриту вулицю. Також перекрита зона включає станцію метро, яка є найзавантаженішою в Нью-Йорку.

Після того як правоохоронці оглянули територію, Таймс-сквер було очищено та знову відкрито.

Нагадаємо, інцидент стався на тлі прибуття до США президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

На переговори з президентом США Дональдом Трампом прибули:

президент Франції Емманюель Макрон;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Фінляндії Олександр Стубб;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Спочатку Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.