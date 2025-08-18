Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Поліція евакуювала людей з Таймс-сквер
фото: Los Angeles Times

Над центром Манхеттену було чутно гелікоптер

Поліція терміново евакуювала людей з Таймс-сквер у Нью-Йорку 18 серпня через підозрілий предмет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

На місце події виїхали сапери та екстрені служби, а перелякані туристи евакуювалися з району. Ба більше, над центром Мангеттену мешканці чули гелікоптер.

До служби 911 поступило повідомлення про підозрілий. Пристрій у формі циліндра було виявлено біля ділянки поліції Нью-Йорка на Таймс-сквер.

Поліція одразу ж опублікувала попередження, закликаючи людей уникати це місце. Пішоходам, велосипедистам та автомобілям не дозволялося перетинати перекриту вулицю. Також перекрита зона включає станцію метро, яка є найзавантаженішою в Нью-Йорку.

Після того як правоохоронці оглянули територію, Таймс-сквер було очищено та знову відкрито.

Нагадаємо, інцидент стався на тлі прибуття до США президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

На переговори з президентом США Дональдом Трампом прибули:

  • президент Франції Емманюель Макрон;
  • голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президент Фінляндії Олександр Стубб;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Спочатку Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

Читайте також:

Теги: Нью-Йорк США поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Сьогодні, 18:52
Росіяни начепили американський прапор на БТР
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
Сьогодні, 11:43
Внаслідок заворушень постраждали шестеро поліцейських, затримано 38 учасників акцій
Масові протести в Сербії не вщухають: поліція затримує людей, є поранені
Вчора, 06:24

Соціум

Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води
У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
3999
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3728
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2742
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2005
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua