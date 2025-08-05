Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання
фото: Національна поліція України/Facebook

У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину влаштував вибух у квартирі, внаслідок чого постраждав поліцейський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався під час затримання. За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання. У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант.

Інцидент стався під час затримання
Інцидент стався під час затримання
фото: Національна поліція України/Facebook

Завдяки професійним діям правоохоронців, мешканців будинку вчасно евакуювали, що дозволило уникнути більшої кількості постраждалих.

У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант
У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант
фото: Національна поліція України/Facebook

Пораненому поліцейському надається необхідна медична допомога. Підозрюваного затримали на місці події. Усі деталі події наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили транспортний засіб ВАЗ, на якому, за даними правоохоронців, він пересувався під час вчинення злочину.

Теги: вибух поліція поранення Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міст-хвиля на столичній Оболоні
Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
Вчора, 10:27
Лілія Степанчук до лав поліції приєдналась у 2017 році
Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук
31 липня, 19:57
Університет звернувся до українців з проханням підтримати Дмитра Мазіна та його родину
Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна
31 липня, 14:37
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
31 липня, 03:22
Махінації на понад млн грн: заступник мера Білої Церкви отримав підозру
Махінації на понад млн грн: заступник мера Білої Церкви отримав підозру
30 липня, 06:19
За вкрадені кошти можна було купити понад 600 сучасних безпілотників для фронту
Шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну
23 липня, 12:07
20-річну сестру принца Вільяма знайдено мертвою у власному будинку
Сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії
22 липня, 11:45
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч
19 липня, 06:23
Всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія»
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)
10 липня, 09:02

Новини

Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
Затримано чоловіка, який з ножем нападав на перехожих на Подолі (фото)
Затримано чоловіка, який з ножем нападав на перехожих на Подолі (фото)
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Ревнивий молодик на Обухівщині кинув гранату у двір суперника
Ревнивий молодик на Обухівщині кинув гранату у двір суперника
Демонтаж незаконних тимчасових споруд: скільки об’єктів прибрано у столиці в липні
Демонтаж незаконних тимчасових споруд: скільки об’єктів прибрано у столиці в липні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4136
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2866
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2581
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2194
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua