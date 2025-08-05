У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)

У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину влаштував вибух у квартирі, внаслідок чого постраждав поліцейський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався під час затримання. За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання. У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант.

Інцидент стався під час затримання фото: Національна поліція України/Facebook

Завдяки професійним діям правоохоронців, мешканців будинку вчасно евакуювали, що дозволило уникнути більшої кількості постраждалих.

У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант фото: Національна поліція України/Facebook

Пораненому поліцейському надається необхідна медична допомога. Підозрюваного затримали на місці події. Усі деталі події наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили транспортний засіб ВАЗ, на якому, за даними правоохоронців, він пересувався під час вчинення злочину.