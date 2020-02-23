Заворушення у Нових Санжарах: один із протестувальників вибачився перед силовиками



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Чоловік повідомив, що був п'яний під час протестів і не усвідомлював, що робить Скріншот з відео

20 лютого під час протестної акції жителів Нових Санжар один із чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців

Один із жителів Нових Санжар Полтавської області записав відеозвернення, в якому вибачився перед працівниками поліції за образи на їхню адресу під час евакуації українців із Китаю.

Відеозвернення опубліковано на сторінці Нацполіції України.

Чоловік повідомив, що був п'яний під час протестів і не усвідомлював, що робить.

У поліції зазначили, що 20 лютого під час протестної акції жителів Нових Санжар один із чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова чоловік адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому кількома найвищими відзнаками.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом із них готуються підозри.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 21 лютого наголосив, що під час заворушень у Нових Санжарах телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масовий безлад – за його словами, це «відомі світу «вірусологи» у спортивних костюмах», які раніше протестували проти ринку землі під виглядом аграріїв.