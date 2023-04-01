Про ймовірность застосування ядерної зброї
Які об'єкти можуть бути уражені?
Мене питають – А що буде далі?
Я своє бачення не поміняв.
В 2016 на офіцерських курсах мені дали псевдонім «Курсант – ядерна війна». Бо я постійно говорив про її можливість.
Зараз, я бачу збільшення імовірності застосування ядерної зброї.
Мої роздуми на 2023 рік після отримання освіти оперативно-тактичного рівня сильно не помінялись.
Це моя думка.
Які об'єкти можуть бути уражені?
З логічного мислення, наскільки воно тут можливе, такі об'єкти як:
Яворівський полігон, Олежківськи піски, Львів, Ужгород, або будь-яке західне українське місто, Море, Готланд – це логічне.
Вони є максимально далекі від кордонів РФ, або є близькими для кордонів НАТО, або є воєнними об'єктами, або об'єктами пропаганди. Деякі з цих об'єктів мають можливість бути повністю ізольованими.
Нелогічно, але можливо:
Лавра, Урядовий квартал, Одеса, Харків, Суми, Полтава, зона бойових дій на Донбасі, країни НАТО.
Путін діє алогічно та лякає цим Захід.
І тому, неможливо виключати, що ці мразоти вирішать діяти алогічно і при застосуванні ядерної зброї.
Всі ці можливі об'єкти відповідають дебільній «доктрині Патрушева».
Відповідь на ці дії з боку України та світу можлива тільки одна – зробити все, аби РФ не було.
Це моя особиста думка.
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