Про ймовірность застосування ядерної зброї

Які об'єкти можуть бути уражені?

Мене питають – А що буде далі?

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Я своє бачення не поміняв.

В 2016 на офіцерських курсах мені дали псевдонім «Курсант – ядерна війна». Бо я постійно говорив про її можливість.

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Зараз, я бачу збільшення імовірності застосування ядерної зброї.

Мої роздуми на 2023 рік після отримання освіти оперативно-тактичного рівня сильно не помінялись.

Це моя думка.

Які об'єкти можуть бути уражені?

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З логічного мислення, наскільки воно тут можливе, такі об'єкти як:

Яворівський полігон, Олежківськи піски, Львів, Ужгород, або будь-яке західне українське місто, Море, Готланд – це логічне.

Вони є максимально далекі від кордонів РФ, або є близькими для кордонів НАТО, або є воєнними об'єктами, або об'єктами пропаганди. Деякі з цих об'єктів мають можливість бути повністю ізольованими.

Нелогічно, але можливо:

Лавра, Урядовий квартал, Одеса, Харків, Суми, Полтава, зона бойових дій на Донбасі, країни НАТО.

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Путін діє алогічно та лякає цим Захід.

І тому, неможливо виключати, що ці мразоти вирішать діяти алогічно і при застосуванні ядерної зброї.

Всі ці можливі об'єкти відповідають дебільній «доктрині Патрушева».

Відповідь на ці дії з боку України та світу можлива тільки одна – зробити все, аби РФ не було.

Це моя особиста думка.