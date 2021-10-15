Бабченко пояснив, що заважає йому повернутися в Україну

Аркадій Бабченко: «Мене не влаштовує, що Аль Джазіра пише, що Володимир Зеленський – лідер корумпованої країни»

У той час, як Петро Порошенко вивів Україну на рівень, коли з нею охоче спілкувалися Європа та Америка, за часів правління президента Володимира Зеленського наша країна зробила великий відкат назад. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив російський журналіст-утікач Аркадій Бабченко.

«Мене не влаштовує, що Аль Джазіра пише, що Володимир Зеленський – лідер корумпованої країни (4 жовтня Сайт Аль Джазіра вийшов із заголовком, що Володимир Зеленський у 2012 році створив мережу офшорних компаній). Не влаштовує цей відкат на п’ять років за правління Зеленського, а до того ж років на 10–15 я думаю відкат відбувся. Це іміджеві втрати жахливі. Якщо попередні п’ять років Порошенко, як би до нього не ставилися, вів Україну до клубу «дорослих країн», коли на рівні з Україною розмовляли Німеччина, США, Велика Британія. Україна диктувала порядок денний, вдумайтеся в це. За ці два роки відбувся такий відкат назад, що я не знаю… Ну, ось Володимир Олександрович каже, що склався карикатурний образ країни. Але хто його склав, Володимире Олександровичу? У вас є ті слова, які б Ангела Меркель мала сказати бюргеру у Баварії, чому він має відмовитися від дешевого російського газу на користь найбільш корумпованої країни Європи? У нього таких слів немає», – впевнений Бабченко..

Російський журналіст переконаний, що у питанні «Північного потоку – 2» ніхто не буде рахуватися з думкою України, і нічого з цим президент Зеленський зробити не зможе. А от його попередник Петро Порошенко зміг би дати опору кривдникам України.

«Якщо стосовно «Північного потоку – 2» США і будуть ухвалювати якесь там рішення, то лише тому, що вони (США – «Главком») захочуть проштовхнути зріджений газ на європейський ринок. У будь-якому разі Україна буде на узбіччі, її ніхто вже питати не буде. А питання безпеки України також будуть вирішувати без України, розумієте?... Я думаю, що «Північний потік – 2» все одно був би добудований. То це було б довше, набагато складніше, і у Петра Олексійовича виходило «макати» обличчям тих з європейських лідерів, які «дзюрять у штани», в ті свої штанці. А всьо, ця стадія в минулому», – заявив Бабченко.

Також Бабченко заявив, що проукраїнська позиція та нова риторика президента Володимира Зеленського ніщо інше, як гра в рейтинги.

Нагадаємо, у липні 2020 Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю та безпеці сім'ї.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» – 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України. 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.











