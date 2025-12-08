Головна Світ Економіка
Російська нафта для Китаю подешевшала до історичного мінімуму – Reuters

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російська нафта для Китаю подешевшала до історичного мінімуму – Reuters
Санкції змусили Росію різко знижувати ціни на нафту для Китаю
фото з відкритих джерел

Зниження попиту в Китаї та санкційний тиск призвели до рекордного падіння цін на російську нафту

Імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023-го. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини. Про це повідомляє агентство Reuters.

«За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти в світі в листопаді імпортував 50,89 млн метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу (б/д), що на 5,24% більше, ніж у жовтні», – йдеться у повідомленні.

У період з січня по листопад Китай імпортував 521,87 млн тонн нафти – на 3,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Хоча внутрішнє споживання впало сезонно, здешевлення нафти через санкції збільшило маржу переробки. Це підштовхнуло нафтопереробні заводи активніше подавати заявки на попередні імпортні квоти на 2026 рік.

Через обмеження Росія змушена пропонувати суттєві знижки. Сорт ESPO із завантаженням у грудні продається Китаю на $5–6 дешевше за Brent. Це найбільша знижка для китайського ринку за весь час спостережень. Наприкінці жовтня вона становила лише $0,5–1.

Деякі грудневі партії ESPO Blend досі не знайшли покупців, що джерела Reuters називають нетиповою ситуацією.

«Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини», – зазначає агентство.

Нагадаємо, що 3 грудня угорський прем’єр Віктор Орбан запевнив, що постачання російської нафти в Угорщину залишаються стабільними, попри вибух на нафтопроводі «Дружба». Про це повідомив Віктор Орбан на своїй сторінці Facebook.

До слова, у ніч на 1 грудня на території Росії прогримів вибух на ділянці між Таганрогом і Липецьком нафтопроводу «Дружба». Головне управління розвідки зазначає, що атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Нафтопровід «Дружба» має протяжність близько 8,9 тис. км і проходить через кілька країн та десятки річок, забезпечуючи постачання нафти за кордон.

Теги: нафта росія санкції Китай

