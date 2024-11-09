Батько вбив та розчленував сина, вартість Bitcoin оновила історичний максимум: головне за ніч

Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував

Чоловік у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів

У Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина, вартість Bitcoin оновила історичний максимум після перемоги Трампа, ддміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У Києві батько вбив та розчленував сина: його засудили до 10 років тюрми

У Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Доведено, що в січні 2024 року до чоловіка в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля на кухні між рідними виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму синові.

«Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків у пакетах та сумках. Голову та кінцівки він замурував у власному гаражі», – йдеться у інформації прокуратури.

Під час досудового розслідування чоловіку було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Вироком Дніпровського районного суду Києва його засуджено до 10 років оформлення волі.

Вартість Bitcoin оновила історичний максимум після перемоги Трампа

скріншот: Binance

До президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів

Після новин про перемогу Дональда Трампа 6 листопада Bitcoin різко пішов угору. Уже 8 листопада його вартість досягла $75 тис доларів. Про це свідчать дані платформи Binance.

Зазначимо, що до президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів.

За прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin може вирости до $80 тис доларів, а до кінця року наблизитися до 90 або навіть $100 тис доларів.

Нардепка назвала ключові для України фігури в майбутній адміністрації Трампа

фото: з відкритих джерел

За словами Устінової, важливими для України є дві посади – державного секретаря та радника з національної безпеки США

Нардепка, голова фракції «Голос» Олександра Устінова запевняє, якщо американський політик Майк Помпео стане Міністром оборони США, – це буде для України супервигідна кандидатура. Про це йдеться у матеріалі «Главкому».

За словами Устінової, що стосується подальшої підтримки України, то в ключових комітетах була повна підтримка України і серед демократів, і серед республіканців.

«Якщо говорити про майбутню президентську адміністрацію, то дуже важливо, хто там буде ключовими персонами. Якщо Майк Помпео стане міністром оборони, – це буде для нас супервигідна кандидатура, бо він постійно їздить в Україну навіть під час війни. Знаю, що він особисто переконував Трампа підтримати питання надання допомоги Україні, коли воно застрягло в Конгресі. Також важливими є ще дві посади – державного секретаря та радника з національної безпеки. Залежно від того, хто буде входити в близьке коло Трампа, і будуть прийматися подальші рішення», – зазначила вона.

Адміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України – Reuters

Підрядники не братимуть участь у бойових діях в Україні фото: з відкритих джерел

Невелика кількість підрядників буде розташована далеко від лінії фронту

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту військової техніки, наданої Пентагоном. Про це інформує Reuters.

Представник США на умовах анонімності сказав, що невелика кількість підрядників буде розташована далеко від лінії фронту. Вони не братимуть участь у бойових діях, проте допоможуть гарантувати, що надане США обладнання «можна швидко відремонтувати у разі пошкодження та за потреби проводити технічне обслуговування».

Зазначається, що обмеження в минулому іноді сповільнювали ремонт і призводили до складнощів, оскільки США надали Києву складніші системи, як-от винищувачі F-16 і ППО Patriot.

За словами іншого чиновника, багато обладнання в країні не використовується, оскільки воно пошкоджене. Він додав, що американським військам не потрібно буде захищати підрядників в Україні, а такі питання, як безпека та зниження ризиків, будуть відповідальністю тих компаній, які укладуть контракти з Пентагоном.

Деякі оборонні підрядники США вже відвідували Україну в невеликій кількості в минулому, обслуговуючи озброєння, яке не надавалося Пентагоном.

Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW

Росіяни продовжують наступ на Харківщині та Донеччині

На фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Цю інформацію містить оприлюднений 9 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.

Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що ЗСУ незначно просунулися до бурелому в північній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Міноборони РФ, стверджували, що бої тривають поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Зеленого Шляху, Погребків, Малої Локні та Старої Сорочини.

В Міноборони РФ також стверджували, що російські війська начебто відбили українську атаку в Глушківському районі біля Нового Путі.

Харківщина

7 і 8 листопада окупанти родовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Куп’янська, але не просунулися.

фото: ISW

Луганщина

7 і 8 листопада російські загарбники продовжували наступати на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися.

фото: ISW

Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили смугу біля Кучерівки та залізничну станцію та позицію ЗСУ поблизу Петропавлівки, й просунулися до лісистої місцевості поблизу Колісників, але в ISW не спостерігали візувальних підтверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі Куп'янська, заявив, що окупанти обмежують використання бронетехніки та танків на цьому напрямку, але часто проводять піхотні штурми, а погіршення погодних умов зменшує операції авіації РФ та частоту завдання авіаударів.

Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Зеленого Гаю та Копанки, та далі в районі Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Лозової, Вишневого, Першотравневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянки і Григорівки 7 і 8 листопада.

Донеччина

Війська РФ 7 і 8 листопада продовжували наступ на Сіверському напрямку біля Білогорівки, Виїмки та Переїзного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

фото: ISW

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська нещодавно просунулися на північ від Івано-Дар'ївки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що загарбники просунулися до північного району шахти на схід від Ступочок.

Російські блогери стверджували, що російські підрозділи захопили шахту та перетнули ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на південний захід від Кліщіївки.

Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на 3 км вздовж північного та південного флангів Часового Яру, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

«Південна вісь»

8 листопада на заході Запорізької області в районі Новоандріївки тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Також 8 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

фото: ISW

Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Зброя має бути офіційно задекларована

фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» N 3899-ІХ», – зазначив Мельничук.