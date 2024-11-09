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Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Ірина Бура
glavcom.ua
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Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
фото з відкритих джерел

Зброя має бути офіційно задекларована

Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» N 3899-ІХ», – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, до кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в «Дії». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону. За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів, з цієї кількості поліцейськими прийнято понад 469 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

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Теги: Верховна Рада зброя боєприпаси законопроєкт Дія

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