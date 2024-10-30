Прокуратура вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині міста

Подільським районним судом міста Києва відкрито провадження у справі

Прокуратура вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині Києва вартістю понад 2 млн грн

Прокуратура в судовому порядку вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині Києва вартістю понад 2 млн грн. Про це повідомляє пресслуКиївська міська прокуратура.

Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був будинок на вул. Воздвиженській у Подільському районі міста Києва.

Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

Надалі це рішення скасовано, оскільки суду були надані неправдиві відомості та неправдиві документи, на підставі яких він ухвалив рішення про передачу приміщення у приватну власність.

Однак, не зважаючи на це, у січні 2014 року державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві зареєстровано право власності на ці нежитлові приміщення за зазначеною особою.

Зауважимо, що у нежитлових приміщеннях по вул. Воздвиженській, які належать різним власникам, розміщено готель, хоча розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 цей будинок визнаний непридатним для проживання.

З метою захисту інтересів територіальної громади, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду із позовом про витребування одного з приміщень будинку у незаконного володільця.

Подільським районним судом міста Києва відкрито провадження у справі. Також прокуратурою вживаються заходи для повернення у власність громади Києва інших приміщень у цьому будинку, які також незаконно вибули у приватну власність.

Нагадаємо, Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс державного підприємства «Новогоголівське» у Києві. П'ятиповерхівка на Гоголівській вулиці біля університету Драгоманова за 51 млн грн дістанеться будівельній компанії із Дніпра. Йдеться про історичну будівлю та гараж загальною площею 1875,1 кв. м , які розташовані у Шевченківському районі Києва, неподалік від Національного цирку та гуманітарного корпусу Українського державного університету імені Драгоманова.