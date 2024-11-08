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Загроза хаосу. Нардепка Устінова назвала позитив та небезпеку результатів виборів до Конгресу США

Ірина Бура
glavcom.ua
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Загроза хаосу. Нардепка Устінова назвала позитив та небезпеку результатів виборів до Конгресу США
фото з відкритих джерел

Олександра Устінова бачить загрозу повторення ситуації в США, яка була в минулій Палаті представників

Нардепка, голова фракції «Голос» Олександра Устінова бачить загрозу повторення ситуації в США, яка була в минулій Палаті представників, коли рішення приймалися мінімальною кількістю голосів. Про це йдеться у матеріалі «Главкому».

«Мені незрозуміле загальне здивування та відкриття, що Сенат тепер буде повністю республіканським. Це було зрозуміло ще кілька місяців тому. Але якщо «червоний» Сенат був прогнозованим, то от сподівання, що Білий дім залишиться «синім», не виправдалися. А провал в президентській гонці коштував демократам і просідання в Конгресі, бо люди зазвичай голосують за ту ж партію, яку представляє їхній фаворит на посаду президента», – зазначила Устінова.

Утім, за її словами, є кілька позитивних сигналів: жоден республіканець, який публічно підтримував Україну, не програв внутрішні «праймеріз», а ті з них, хто вже зайшли у Конгрес, її підтримують. Тому, передбачувано, що політика Конгресу буде зваженою.

«Більшу проблему я вбачаю у хаосі: голосування щодо України в Сенаті завжди проходили без проблем, а от Палату завжди штормило. Те, що я зараз бачу за екзит-полами, – у демократів в ній буде лише на три голоси більше.

Це означає, що повториться така сама жахлива ситуація, яка була в минулій Палаті, коли рішення приймалися мінімальною кількістю голосів. І будь-який конгресмен міг в будь-який момент поставити питання про зняття спікера. І оця нестабільність – це набагато гірше, ніж перевантаження Сенату, яке було очікуваним», – вважає нардепка.

Зазначимо, за результатами виборів до Палати представників США, Республіканська партія здобула 192 місця, а Демократична партія – 172. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно 218 місць, тому боротьба за контроль над законодавчим органом країни залишається напруженою.

Нагадаємо, 6 листопада, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Кількість голосів виборників за нього сягнула необхідних для перемоги 270 голосів. Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

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Теги: Дональд Трамп політика вибори у США Сенат США Позитив Олександра Устінова

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