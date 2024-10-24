Закликав Путіна «розібратися з Україною». У Польщі фермер піде під суд

Фермер визнав свою провину, тож було подане клопотання про добровільну згоду на покарання

Прокуратура міста Ґлівіце направила до суду обвинувальний акт проти фермера Пьотра Г. і його дочки Агати Г., які під час протесту фермерів у лютому в місті Ґожице (Сілезія) вивісили на тракторі прапор СРСР і банер, адресований диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє RMF24.

У лютому вони брали участь у загальнопольському протесті фермерів, який проходив у різних частинах країни.

Під час проїзду колони сільськогосподарської техніки в Ґожицях на передній частині трактора, в якому їхали підозрювані, батько та донька вивісили банер з написом «Путін, розберись з Україною і Брюсселем, і з нашою владою», а поруч з ним прикріпили прапор СРСР.

Пьотр Г. і Агата Г. спочатку не визнали себе винними, вказуючи, що хотіли «привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства». Згодом вони обидва визнали свою провину і подали клопотання про добровільну згоду на покарання.

У Польщі публічне підбурювання до агресивної війни або її вихваляння карається позбавленням волі на строк до пʼяти років. Публічна пропаганда комунізму або іншої тоталітарної ідеології карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, ще в лютому фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями», були пред'явлені офіційні звинувачення.

Тоді ж на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). Польська поліція також розпочала розслідування нового випадку з розсипаним зерновим вантажем з України.