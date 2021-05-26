ЗМІ дізналися про підготовку зустрічі Байдена та Путіна у Женеві

Очікується, що Джо Байден та Володимир Путін зустрінуться в готелі InterContinental в Женеві

Президенти США та РФ зустрінуться 16 червня

Зустріч президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна відбудеться в готелі InterContinental в Женеві. Про це повідомляє швейцарське видання Le Temps.

За даними видання, перші зустрічі між Женевською протокольною службою та Федеральним департаментом закордонних справ щодо зустрічі Байдена й Путіна почалися в середу, 26 травня.

Відомо, що зустріч Путіна і Байдена відбудеться в Женеві 16 червня.

Готель InterContinental в Женеві

Напередодні Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України.

Нагадаємо, в Кремлі 25 травня зазначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядок денний потрібно після підтвердження факту зустрічі.

Раніше стало відомо, що в червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства.Байден заявив, що вже обговорював із Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми.

Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.