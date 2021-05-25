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    Зустріч Байдена й Путіна відбудеться 15-16 червня. Усі деталі

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    У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, - Зустріч Байдена й Путіна відбудеться 15-16 червня. Усі деталі
    У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста,
    Фото з відкритих джерел

    У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи

    Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна найімовірніше пройде в Женеві 15-16 червня. Саме це місто і дати називають джерела в Білому домі, повідомив телеканал CNN.

    За словами співрозмовників видання, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США-РФ на найвищому рівні. Вони зазначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня після завершення першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

    У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

    Нагадаємо, в Кремлі 25 травня зазначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядок денний потрібно після підтвердження факту зустрічі.

    Раніше стало відомо, що в червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства.Байден заявив, що вже обговорював із Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми.

    Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

    Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

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    Теги: США Джозеф Байден санкції Путін час Ентоні Блінкен
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    Зустріч Байдена й Путіна відбудеться 15-16 червня. Усі деталі