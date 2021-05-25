Зустріч Байдена й Путіна відбудеться 15-16 червня. Усі деталі

У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна найімовірніше пройде в Женеві 15-16 червня. Саме це місто і дати називають джерела в Білому домі, повідомив телеканал CNN.

За словами співрозмовників видання, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США-РФ на найвищому рівні. Вони зазначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня після завершення першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

Нагадаємо, в Кремлі 25 травня зазначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядок денний потрібно після підтвердження факту зустрічі.

Раніше стало відомо, що в червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства.Байден заявив, що вже обговорював із Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми.