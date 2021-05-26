«Белавіа» анонсувала звільнення персоналу після обмежень на польоти

У «Белавіа» заявили, що оптимізація чисельності персоналу – «це неприємні, хоча і закономірні кроки»

У компанії заявили, що «тепер змушені скасовувати десятки рейсів у пік сезону»

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» після введення обмежень на польоти через арешт режимом Лукашенка літака з журналістом Романом Протасевичем на борту скорочуватиме персонал.

Про це повідомили в пресслужбі авіаперевізника, пише Єврорадіо.

У компанії заявили, що «тепер змушені скасовувати десятки рейсів у пік сезону» і «ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім недавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році».

У «Белавіа» додали, що в обставинах, які склалися, скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу – «це неприємні, хоча і закономірні кроки».

Авіакомпанія заявила, що рішення по персоналу можуть бути прийняті тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи, а «масові скорочення не розглядаються».

Як відомо, «Белавіа» скасувала усі рейси в та з України до осені.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.