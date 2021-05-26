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    «Белавіа» анонсувала звільнення персоналу після обмежень на польоти

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    У &laquo;Белавіа&raquo; заявили, що оптимізація чисельності персоналу &ndash; &laquo;це неприємні, хоча і закономірні кроки&raquo; - «Белавіа» анонсувала звільнення персоналу після обмежень на польоти

    У «Белавіа» заявили, що оптимізація чисельності персоналу – «це неприємні, хоча і закономірні кроки»

    У компанії заявили, що «тепер змушені скасовувати десятки рейсів у пік сезону»

    Білоруська авіакомпанія «Белавіа» після введення обмежень на польоти через арешт режимом Лукашенка літака з журналістом Романом Протасевичем на борту скорочуватиме персонал.

    Про це повідомили в пресслужбі авіаперевізника, пише Єврорадіо.

    У компанії заявили, що «тепер змушені скасовувати десятки рейсів у пік сезону» і «ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім недавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році».

    У «Белавіа» додали, що в обставинах, які склалися, скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу – «це неприємні, хоча і закономірні кроки».

    Авіакомпанія заявила, що рішення по персоналу можуть бути прийняті тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи, а «масові скорочення не розглядаються».

    Як відомо, «Белавіа» скасувала усі рейси в та з України до осені.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

    Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.

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    Теги: Білорусь авіація авіаперевезення Белавіа робота звільнення
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    «Белавіа» анонсувала звільнення персоналу після обмежень на польоти