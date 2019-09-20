Белько, який погрожував підірвати міст Метро, не має помешкання в Києві та проживав у авто, - прокуратура



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Олексій Белько

Прокуратура вважає, що підозрюваний небезпечний для суспільства і має бути поміщений до СІЗО

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, не має помешкання в Києві та проживав в автомобілі. Про це на суді сказав прокурор.

Він зазначив, що Белька було звільненио з армії два місяці тому.

Ця подія призвела до його переїзду до Києва та розставання з дівчиною.

«У Києві він був два тижні та фактично жив в авто», - зазначив прокурор.

З його слів, Белько був упевнений у стеженні та підготовці провокації проти нього.

Саме з цією метою він здійснив свою акцію на мосту.

Прокуратура вважає, що підозрюваний небезпечний для суспільства і має бути поміщений до СІЗО.

Також прокуратура протестує проти його звільнення на поруки або під домашній арешт.

Зокрема, в сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри стверджувати, що Белько приховує наявну в нього зброю та боєприпаси.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звернеться до суду з клопотанням про взяття на поруки Белька.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.