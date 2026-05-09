Путін провів найкоротший парад у житті

На Красній площі не показали військову техніку, а сам захід тривав лише 45 хвилин

У Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. «Главком» проаналізував тривалість московських парадів за останні роки та звернув увагу на поступове скорочення формату заходу після початку повномасштабної війни проти України.

Парад без техніки та у скороченому форматі

Парад у 2026 році провели у значно урізаному форматі. Основу ходи склали піші колони курсантів та військовослужбовців різних підрозділів армії РФ. Військову техніку на Красній площі цього року так і не показали.

Минулими роками тривалість параду в Москві була помітно більшою. Так, у 2025 році урочистості тривали приблизно 1 годину 9 хвилин, у 2024 році – близько 50 хвилин, а у 2023 році – приблизно 45 хвилин через суттєво скорочений формат після початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: до 2022 року московські паради часто тривали близько півтори години, а ювілейний парад у 2020 році тривав приблизно 1 годину 15 хвилин.

Путін на трибуні та похмурі обличчя союзників

На Красну площу Володимир Путін прибув у щільному оточенні охорони. Разом із ним на трибунах були самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із сином Миколою, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, а також представники невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

Під час самого параду атмосфера на трибунах виглядала доволі напруженою. Союзники Путіна та російські чиновники переважно сиділи із серйозними або відверто похмурими обличчями. На кадрах трансляції були помітні секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв та патріарх РПЦ Кирило, які майже не демонстрували жодних емоцій під час промови російського диктатора.

Втім, у певний момент камери зафіксували і дивну реакцію частини гостей: окремі чиновники почали усміхатися та сміятися просто під час виступу Путіна. Що саме викликало таку реакцію, невідомо.

Один із російських військових у колоні також привернув увагу під час промови Путіна. На кадрах було видно, як він ледве стримував усмішку на словах диктатора про «почуття гордості та любові до країни».

Путін знову прив’язував війну проти України до Другої світової

У своїй промові Путін традиційно повторював тези про «велику перемогу», «героїзм радянського народу» та намагався прив’язати війну проти України до історії Другої світової війни. Російський диктатор також заявив, що учасники «СВО» нібито «протистоять агресивній силі», яку підтримує НАТО.

Пішу частину параду відкрили курсанти військового інституту диригентів. Площею також пройшли підрозділи учасників війни проти України, курсанти військово-повітряної академії, академії ракетних військ стратегічного призначення, десантного училища та інших військових закладів РФ. Окремо вперше на параді представили військовослужбовців так званих військ безпілотних систем.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Нагадаємо що попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.