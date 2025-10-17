Reuters розповів, що може завадити Україні бити по нафтовій інфраструктурі Росії

Пожежа на Афіпському НПЗ у ніч на 26 вересня

Мета ударів України – створити дефіцит бензину та дизельного пального в Росії, що ускладнить просування окупантів на фронті

За останні тижні українські сили завдали близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей нафтопереробної галузі країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Атаки були спрямовані не лише на НПЗ, а й на насосні станції, сховища та експортні термінали. Серед уражених об’єктів – і віддалені заводи: найбільш дистанційний НПЗ у Тюмені розташований на відстані близько 1 992 км від українського кордону. Деякі підприємства зазнавали ударів кілька разів.

Мета ударів, за даними джерела в українському уряді, – створити дефіцит бензину та дизельного пального в Росії, що ускладнить просування окупантів на фронті. Через серію атак уже зафіксовано перебої з поставками пального по регіонах РФ та приблизно 10%-ве зростання цін на бензин.

Основний інструментарій України – безпілотники класу «діпстрайк»: насамперед моделі «Лютий» та ФП-1, здатні долати дистанції понад 1 000 км. Щоб розвантажити російську ППО, атаки супроводжуються запуском дронів-обманок на початкових етапах операції.

Водночас Reuters відзначає, що протидія російських сил діпстрайкам стає все ефективнішою: Москва покращує перехоплення, тож частка безпілотників, які досягають цілей, зменшується. «Головна проблема України –масштаб: навіть при нарощуванні виробництва дронів їх все ще недостатньо для постійного прориву через покращену ППО противника», – констатують журналісти.

Для підвищення стійкості ударів Україна застосовує технологію оптичного наведення: дрон робить фото ландшафту і порівнює його з картою, що ускладнює нейтралізацію через глушіння навігації. Reuters також підтвердив, що українська сторона отримує розвіддані від США, які використовуються при плануванні діпстрайків.

Ефект кампанії вже відчутний, але її успіх залежатиме від здатності Києва нарощувати виробництво ударних безпілотників та від подальшої еволюції російських засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 16 жовтня в російському Саратові пролунали вибухи. Від атаки безпілотників постраждав нафтопереробний завод.

До слова, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.