«Треба психологічно готуватися». Ексглава МЗС зробив тривожну заяву про ситуацію у Києві

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Ексміністр Дмитро Кулеба закликав не ігнорувати загрозу нових ударів по Києву
Українцям варто психологічно готуватися до можливих руйнувань у Києві та, за можливості, тимчасово виїжджати зі столиці. Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву киянам не варто ігнорувати ризики можливого загострення ситуації. Про це повідомляє «Главком».

«Кожна людина має дбати про себе, але я ще раз закликаю кожного, насамперед бути пильним і дотримуватися правил безпеки. Психологічно потрібно готуватися до руйнування. Ми побачили руйнування, які відбулися в ніч 24-25 числа: житлові будинки, музеї, підприємства. Це важко психологічно і до цього треба бути готовим, до цієї картинки», – заявив Кулеба.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів.

У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

«Міністерство закордонних справ України висловлює щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни та відкидають російський шантаж і погрози. Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня», – заявили у відомстві.

У МЗС також зазначили, що нові заяви Москви є частиною політичного шантажу. «На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу», – йдеться у заяві.

Українська сторона заявила про готовність посилити заходи безпеки для іноземних дипломатичних місій у разі відповідних звернень.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив початком «системних ударів» по об’єктах у Києві.

Після цього посли країн Європейського Союзу відмовилися залишати столицю та заявили, що продовжать роботу у штатному режимі.

Речник МЗС України Георгій Тихий у саркастичному дописі в X заявив, що Росія бомбардує Київ практично щотижня вже понад чотири роки, тому нові погрози Кремля не є чимось принципово новим.

Нагадаємо, Росія продовжує регулярно здійснювати масовані ракетні та дронові атаки по території України. За даними Le Monde, українська та американська розвідки іноді отримують інформацію про підготовку таких ударів за кілька днів або навіть тиждень до їхнього проведення. 

Теги: росія Київ Дмитро Кулеба ракетна атака

