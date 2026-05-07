Росію остаточно вигнали зі світової спільноти журналістів: деталі рішення Конгресу

Лариса Голуб
Делегація з України вдягла футболки з гаслом «Stop Russia. Save journalists»
фото: Сергій Томіленко

Союз журналістів Росії офіційно виключили з Міжнародної федерації журналістів

На 32-му Конгресі Міжнародної федерації журналістів, що триває у Парижі, ухвалено рішення про повне виключення Союзу журналістів Росії зі складу організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну спілку журналістів України (НСЖУ), делегація якої бере участь у роботі Конгресу.

«Союз журналістів Росії виключено з Міжнародної федерації журналістів за рішенням Конгресу організації, який затвердив рекомендацію Апеляційної комісії – органу, що розглядає спірні питання відповідно до статуту федерації. Рішення ухвалене на 32-му Конгресі Міжнародної федерації журналістів, що відбувається в Парижі з 4 по 7 травня 2026 року і присвячений сторіччю федерації», – написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За словами Томіленка, це рішення стало фінальним етапом процесу, який розпочався ще у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього моменту членство російської організації було лише «заморожене» (призупинене рішенням виконкому у 2023 році). 

Ключові етапи:

  • Лютий 2022: Національна спілка журналістів України публічно закликала світ відмежуватися від російських пропагандистських структур.
  • Жовтень 2022: Українська сторона подала офіційний протест через створення осередків Союзу журналістів Росії на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.
  • Лютий 2023: Виконком Міжнародної федерації журналістів «заморозив» членство Росії.
  • Травень 2026: Повне виключення на ювілейному Конгресі в Парижі.

Виключення російської організації підтримали провідні європейські спілки. Президентка Шведської спілки журналістів Ульріка Хюллерт наголосила, що цей крок є життєво необхідним для збереження стандартів федерації. За її словами, це дозволить федерації зосередитися на ключових напрямах – захисті свободи слова, професійній етиці та підтримці журналістів, зокрема в умовах війни.

«Те, що в Росії називають журналістикою – це індустрія ненависті, яка обслуговує війну», – заявили у Національній спілці журналістів України.

Повідомляється, що Національна спілка журналістів України закликає міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту. «Світ не має права мовчати, коли журналістів убивають дрони. НСЖУ закликає міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

