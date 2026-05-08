Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки

glavcom.ua
Уражено нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога
На території заводу зафіксовано пожежу

Учора та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославській області, РФ. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ «Ярославльський» – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії.

Також атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська обл., РФ) з подальшою пожежею. Крім того, уражено нафтобазу «Луганська» у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на тимчасово окупованій території Луганської області.

До того ж уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на Луганщині, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області. Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у районі Мисового у Криму.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
