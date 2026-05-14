«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ

Після масованого удару по Україні у Таллінні заявили про справжні наміри Кремля

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський удар по українських регіонах у ніч проти 14 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис естонського дипломата у соцмережі X.

Очільник МЗС Естонії заявив, що атака дронами, балістичними та крилатими ракетами по Києву вкотре демонструє справжні наміри Росії щодо України.

«Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони», – написав Тсахкна.

За словами міністра, російський диктатор Путін прагне продовжувати війну та знищити Україну. Тсахкна також наголосив, що для припинення російської агресії міжнародні партнери мають продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Москву.

«Зміцнення позицій України та усвідомлення Росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру», – зазначив глава естонського МЗС.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Вибухи та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, автосалон, гаражі, нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі. Там внаслідок влучання обвалилися конструкції дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть перебувати люди.