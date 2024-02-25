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Буданов назвав найбільш проблемний напрямок на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов назвав найбільш проблемний напрямок на фронті
Буданов наголосив, що Путін хоче вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей
фото з відкритих джерел

Головний розвідник наголосив, що стратегічна мета РФ не змінилася

Станом на зараз проблемним напрямком на фронті є Авдіївський. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав на форумі «Україна. Рік 2024» у неділю, 25 лютого, передає кореспондент «Главкома».

«Із Куп'янським напрямком немає проблем. Там проблеми із Авдіївським напрямком. Із Куп'янським - це відлуння оцих експертів, які, не розуміючи усю ситуацію, говорять», – відповів він на запитання журналіста.

Буданов наголосив, що стратегічна мета РФ не змінилася. Путін хоче вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей та утримати уже окуповані території.

«Перше: знищення української державності, тобто операція по демонтажу державності. Те що вони починали ( у лютому 2022 року, – ред.). Вони зрозуміли, що військовим шляхом їм це не вдасться, тому пробують іншими шляхами. А військова у них єдина мета, і вони уже два роки намагаються виконати. Це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей і утримати те, що є», – сказав він.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

Як повідомлялося, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.

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Теги: розвідка Міноборони путін напад Україна окуповані території Кирило Буданов 24 лютого

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