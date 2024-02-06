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У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку
Жінка загинула після того, як її збив автомобіль, коли вона йшла вулицею
фото: Google Streetview

Люди, які прихистили українку, назвали її «багатомовною, розумною, енергійною та працьовитою»

У місті Свонсі у Британії машина збила на смерть 40-річну українську біженку Тетяну Мартинову з Харкова. Про це пише BBC.

Тетяна Мартинова виїхала до Великої Британії в липні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії разом зі своїм 13-річним сином Іллею.

40-річна українська біженка Тетяна загинула у Великій Британії
40-річна українська біженка Тетяна загинула у Великій Британії
фото: BBC

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль, коли вона йшла вулицею у середу, 31 січня.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її «відданою і старанною у своїй ніжній турботі про свого сина Іллю». Вони сказали, що вона була відома в цьому районі як Таня і була «багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою».

Вони описали її як «непохитну опору» української громади у Свонсі, чия «тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання».

«Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки та молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як донька. Ми оплакуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих», – розповіли люди, у яких жила Тетяна.

Нагадаємо, багато українців, які вирішили облаштувати своє життя у Великій Британії, стикаються із проблемою пошуку житла і задумуються над варіантами придбання власного помешкання. Як виявилось, українські біженці цілком можуть отримати іпотеку в Британії. 

До слова, Велика Британія стикається із випадками, коли українські біженці в'їжджають до країни за допомогою підроблених віз, стаючи жертвами шахраїв.

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Теги: Велика Британія жінка Україна автомобіль смерть

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