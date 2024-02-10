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В очікуванні допомоги від США: Арахамія розповів, скільки протримається Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
В очікуванні допомоги від США: Арахамія розповів, скільки протримається Україна
Арахамія запевнив, що за найближчі два місяці США узгодять допомогу
фото з відкритих джерел

Нардеп запевнив, що Україна може почуватися в безпеці

США можуть погодити фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у найближчі два місяці. Україні вистачить ресурсів на ці два місяці. Про це розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю Report.

«У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємось у безпеці», – сказав Арахамія, додавши, що за найближчі два місяці США узгодять допомогу.

На думку нардепа, нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації, оскільки на оснащення та навчання людей потрібні додаткові витрати.

«Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися за рахунок цих країн», – наголосив він.

Арахамія додав, що Україна шукатиме можливості фінансування мобілізації за рахунок внутрішніх джерел, оскільки ситуація із зовнішнім фінансуванням складна.

«Нещодавно Євросоюз прийняв програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто ми маємо певні фінансові кошти на майбутні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном», – заявив Арахамія.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню. 

Раніше Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Також Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Крім того, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

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Теги: фінансування навчання Україна Сенат США Давид Арахамія законопроєкт

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