Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру

У США переплутали Бельгію та Білорусь у списку Ради миру

У Брюсселі заявили, що не підписували угоду про участь у ініціативі Трампа

Білий дім опублікував список країн, які приєдналися до Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, зазначивши серед учасників Бельгію замість Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійське медіа RTBF.

Джерело в уряді Бельгії підтвердило, що спочатку американська сторона помилково додала країну до списку, переплутавши її з Білоруссю. Спростовувати участь Бельгії у Раді миру довелося міністру закордонних справ Максиму Прево. У мережі X він написав, що його країна не підписувала договору про створення Ради миру та має застереження щодо цієї організації.

«Бельгія НЕ підписала договір Ради миру. Це оголошення помилкове. Ми хочемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато інших європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції», – написав Прево.

Документи про створення Ради миру під керівництвом Дональда Трампа підписали у четвер у Давосі.

На церемонії були присутні представники менш ніж 20 країн. Від Європейського Союзу участь взяли прем’єр-міністри Угорщини та Болгарії. Також були представники Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – виконувати ширші функції з врегулювання глобальних конфліктів. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Дональд Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.



Раніше Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру під час конференції у Давосі. На церемонії не були присутні лідери більшості країн Європейського Союзу. Під час виступу Трамп заявив, що «всі країни хочуть бути частиною Ради миру» та що ініціатива має працювати також у співпраці з ООН.