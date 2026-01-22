Головна Новини
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
У США переплутали Бельгію та Білорусь у списку Ради миру
фото: AP

У Брюсселі заявили, що не підписували угоду про участь у ініціативі Трампа

Білий дім опублікував список країн, які приєдналися до Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, зазначивши серед учасників Бельгію замість Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійське медіа RTBF.

Джерело в уряді Бельгії підтвердило, що спочатку американська сторона помилково додала країну до списку, переплутавши її з Білоруссю. Спростовувати участь Бельгії у Раді миру довелося міністру закордонних справ Максиму Прево. У мережі X він написав, що його країна не підписувала договору про створення Ради миру та має застереження щодо цієї організації.

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру фото 1

«Бельгія НЕ підписала договір Ради миру. Це оголошення помилкове. Ми хочемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато інших європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції», – написав Прево.

Документи про створення Ради миру під керівництвом Дональда Трампа підписали у четвер у Давосі.

На церемонії були присутні представники менш ніж 20 країн. Від Європейського Союзу участь взяли прем’єр-міністри Угорщини та Болгарії. Також були представники Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – виконувати ширші функції з врегулювання глобальних конфліктів. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Дональд Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.


Раніше Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру під час конференції у Давосі. На церемонії не були присутні лідери більшості країн Європейського Союзу. Під час виступу Трамп заявив, що «всі країни хочуть бути частиною Ради миру» та що ініціатива має працювати також у співпраці з ООН.

США Білорусь Бельгія

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
