Трамп прокоментував зустріч із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Дональд Трамп прокоментував переговори із Зеленським
скріншот з відео Reuters

Президент США заявив, що всі хочуть завершення війни та анонсував контакти з Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, назвавши її «дуже хорошою». Про це Трамп заявив під час короткого спілкування з журналістами після переговорів, повідомляє «Главком».

Американський президент зазначив, що зустріч відбулася на полях Всесвітнього економічного форуму 22 січня і була позитивною. «Зустріч була дуже хорошою. Усі хочуть завершення війни», – сказав Трамп.

Його також запитали про перспективи укладення мирної угоди, на що президент США відповів, що подальший розвиток подій покаже результат. «Буде видно, що буде відбуватися», – заявив він.

Крім того, Трамп повідомив про майбутні контакти з Росією. «Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним», – сказав президент США.

Водночас Трамп уточнив, що під час зустрічі із Зеленським не обговорювалося питання можливого вступу України до створюваної ним «Ради миру». За його словами, Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення щодо участі ще не ухвалила.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала близько 50 хвилин. У команді президента України також охарактеризували переговори як «хороші». Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Стів Віткофф має зустрітися з Путіним 23 січня.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори форум в давосі

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
