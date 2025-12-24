Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію

Раніше Трамп стверджував, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам нібито для національної безпеки

За словами посадовця, влада США прагне розпочати діалог з мешканцями Гренландії про найкращий шлях розвитку для острова

Спецпредставник США у Гренландії Джефф Лендрі заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не збирається «намагатись когось завоювати» чи «захопити чиюсь країну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

За словами Лендрі, адміністрація Трампа має намір розпочати переговори з жителями Гренландії щодо найкращого шляху розвитку острова. «Ну, я думаю, що наші обговорення повинні бути з реальними жителями Гренландії – гренландцями. Чого вони прагнуть? Яких можливостей вони не отримали? Чому вони не отримали захисту, на який насправді заслуговують?» – зазначив Лендрі.

Водночас слова американського спецпредставника в Гренландії дещо суперечать заявам Трампа, який неодноразово наголошував, що США мають захопити арктичну територію в інтересах безпеки Штатів. Американський президент також не виключав застосування військової сили для встановлення контролю над островом.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.