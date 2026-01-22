Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі

Зеленський і Трамп зустрілися для обговорення завершення війни

Переговори президентів тривали майже годину та завершилися розмовою тет-а-тет

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у швейцарському Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму. Інформацію про завершення переговорів журналістам підтвердив речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє «Главком».

За словами речника президента, зустріч пройшла у позитивній атмосфері та тривала майже годину. Після переговорів Володимир Зеленський має виступити з основною промовою в рамках форуму.

Крім того, президент України візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, під час якого плануються зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній.

Раніше портал Axios повідомляв, що Володимир Зеленський планує провести зустріч з Дональдом Трампом у Швейцарії, тоді як спецпредставники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на переговори з російським диктатором Путіним.

За даними видання, обидві зустрічі мають бути присвячені обговоренню так званого «мирного плану» США щодо завершення війни в Україні.