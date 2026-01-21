Ізраїль прийняв пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру

Головна Світ Політика
Наталія Порощук
До Ради миру приєдналися Об'єднані Арабські Емірати, Марокко, В'єтнам, Білорусь, Угорщина, Казахстан та Аргентина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодився приєднатися до Ради миру президента США Дональда Трампа. Це сталося після того, як його офіс раніше розкритикував склад комітету ради, який відповідає за нагляд за Газою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Рада, очолювана Трампом, спочатку передбачалася як невелика група світових лідерів, які контролюють план припинення вогню в Газі. Амбіції адміністрації Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і американський лідер розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром буде виступати посередником у глобальних конфліктах.

Це оголошення є відходом від попередньої позиції офісу Нетаньягу. Він заявляв, що склад виконавчого комітету Гази, до якого входить Туреччина, ключовий регіональний конкурент, не був узгоджений з ізраїльським урядом і суперечив його політиці, не уточнюючи своїх заперечень.

«Рішення Нетаньягу приєднатися до ради може тепер поставити його в конфлікт з деякими ультраправими союзниками в його коаліції, такими як міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, який критикував раду і закликав Ізраїль взяти на себе односторонню відповідальність за майбутнє Гази», – пише видання.

До ради приєдналися Об'єднані Арабські Емірати, Марокко, В'єтнам, Білорусь, Угорщина, Казахстан та Аргентина.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної Ради миру, покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.

