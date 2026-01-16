Головна Світ Політика
Туреччина виступила проти вторгнення США в Іран

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава МЗС Туреччини стверджує, що економічні проблеми Ірану були «помилково сприйняті як повстання проти Ісламської Республіки»
фото: AP

Анкара вважає, що Тегеран має самотужки розв’язувати внутрішні проблеми

Туреччина виступила проти військового втручання в Іран, вважаючи, що Тегеран має розв'язати внутрішні проблеми самостійно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, якого цитує The Guardian.

«Ми проти військового втручання в Іран; Іран повинен вирішити свої власні внутрішні проблеми… Вони також повинні вирішити свої проблеми щодо глобальної ядерної проблеми дипломатичним шляхом, не втрачаючи жодної можливості, щоб усунути структурні проблеми, що спричиняють економічні труднощі», – каже він.

Міністр наголосив, що надання певних економічних послуг обмежене в умовах міжнародної ізоляції. «Іран має велике населення, динамічний народ, з дуже високим бажанням до життя та участі у житті. Коли ви позбавляєте їх певних речей, виникають такі проблеми. Тут плутають те, що економічні та інші труднощі, з якими стикаються люди, подаються як ідеологічний бунт проти режиму», – зазначив дипломат.

Глава МЗС Туреччини переконаний, що проблему всередині Ірану створюють економічні труднощі, створені чинною політикою, та нездатність їх подолати.

Нагадаємо, Пентагон готується направити додаткові американські війська та військові ресурси на Близький Схід.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.

Теги: Іран Туреччина США протест

