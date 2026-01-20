Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН

Дональд Трамп зазначив, що ООН мала б опікуватися врегулюванням військових конфліктів, але займався цим він

Президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований, пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трамп критично висловився щодо діяльності Організації, зауваживши, що протягом усього часу свого існування вона не демонструвала особливої користі. На думку американського лідера, саме ООН мала б опікуватися врегулюванням військових конфліктів, якими йому довелося займатися особисто.

Президент підкреслив, що під час вирішення міжнародних криз він жодного разу не звертався до Організації Об'єднаних Націй, оскільки не вбачав у цьому сенсу. Водночас він підсумував, що інституцію не варто ліквідувати, оскільки її невикористані можливості залишаються надто значущими.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної «Ради миру» (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

Президент підтвердив факт отримання документа від адміністрації США. За його словами, питання участі України зараз перебуває на стадії вивчення фахівцями Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної Ради миру, покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз.

Згодом Трамп підтвердив інформацію про те, що він запросив Путіна до Ради миру. Також президент США висловився щодо Еммануеля Макрона, який проти приєднання до Ради миру.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. За наявною інформацією, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі. Основне занепокоєння викликає ймовірне порушення принципів та інституційної ролі ООН.