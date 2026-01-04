Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро
Святування арешту Мадуро у Буенос-Айресі, Аргентина
фото: Sky news

Майже чверть населення Венесуели втекли з країни з 2018 року

На противагу протестам проти дій США у Венесуелі, громадяни цієї країни, яким довелося її покинути, святкують арешт Мадуро та дякують Трампу. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky news.

Святування відбулися в містах по всьому світу, коли вигнані венесуельці дізналися про арешт Ніколаса Мадуро.

Майже чверть населення Венесуели, близько восьми мільйонів осіб, втекли з країни з 2018 року.

Святкування розпочалися в Сантьяго, столиці Чилі
Святкування розпочалися в Сантьяго, столиці Чилі
фото: Sky news
У штаті Флорида найбільша концентрацієя венесуельців у США, зокрема в ширшому районі Маямі, де й було зроблено фото
У штаті Флорида найбільша концентрацієя венесуельців у США, зокрема в ширшому районі Маямі, де й було зроблено фото
фото: Reuters
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро фото 1
фото: Sky news
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро фото 2
фото: AP/Reuters

Як відомо, на Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні. Протести проти дій США у Венесуелі пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії. 

Крім того, відомо, що після затримання Ніколаса Мадуро Венесуелу охопила хвиля заворушень. Озброєні прибічники колишнього лідера влаштовують погроми по всій країні, вимагаючи його негайного звільнення. Місцеві жителі, охоплені страхом, змушені переховуватися у своїх оселях.

Мешканець міста Валенсія розповів, що попри відсутність номінального керівництва, озброєні угруповання продовжують контролювати ситуацію на вулицях. За його словами, люди бояться відкрито висловлюватися через ризик арешту. 

Теги: США Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США
5 грудня, 2025, 01:14
Президент каже, що Сполучені Штати шукають компроміс у переговорах, аби завершити війну
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
8 грудня, 2025, 20:20
Рустем Умєров зустрівся з високопосадовцями ФБР у США
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
12 грудня, 2025, 21:38
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 2025, 20:30
Президент Зеленський оцінив переговори з представниками США
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
15 грудня, 2025, 19:36
Умєров: Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом
Умєров: У США завершено зустріч з американськими та європейськими партнерами
20 грудня, 2025, 00:16
Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
Вчора, 15:48
Путін втратив ще одного союзника
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
Вчора, 22:12
«Щось доведеться робити з Мексикою», – пригрозив Трамп
Після операції в Венесуелі Трамп пригрозив іще одній країні
Вчора, 18:37

Політика

Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч
Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч
Суд Венесуели зобов'язав Родрігес виконувати обов'язки президента
Суд Венесуели зобов'язав Родрігес виконувати обов'язки президента
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
Мадуро доставлений до слідчого ізолятора в Брукліні – CNN
Мадуро доставлений до слідчого ізолятора в Брукліні – CNN
Чи було захоплення президента Венесуели США законним? Пояснення Reuters
Чи було захоплення президента Венесуели США законним? Пояснення Reuters

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua