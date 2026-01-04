Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро

Майже чверть населення Венесуели втекли з країни з 2018 року

На противагу протестам проти дій США у Венесуелі, громадяни цієї країни, яким довелося її покинути, святкують арешт Мадуро та дякують Трампу. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky news.

Святування відбулися в містах по всьому світу, коли вигнані венесуельці дізналися про арешт Ніколаса Мадуро.

Майже чверть населення Венесуели, близько восьми мільйонів осіб, втекли з країни з 2018 року.

Святкування розпочалися в Сантьяго, столиці Чилі фото: Sky news

У штаті Флорида найбільша концентрацієя венесуельців у США, зокрема в ширшому районі Маямі, де й було зроблено фото фото: Reuters

фото: Sky news

Як відомо, на Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні. Протести проти дій США у Венесуелі пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії.

Крім того, відомо, що після затримання Ніколаса Мадуро Венесуелу охопила хвиля заворушень. Озброєні прибічники колишнього лідера влаштовують погроми по всій країні, вимагаючи його негайного звільнення. Місцеві жителі, охоплені страхом, змушені переховуватися у своїх оселях.

Мешканець міста Валенсія розповів, що попри відсутність номінального керівництва, озброєні угруповання продовжують контролювати ситуацію на вулицях. За його словами, люди бояться відкрито висловлюватися через ризик арешту.