Адміністрація Трампа попросила Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок протестів у Ірані тисячі демонстрантів було затримано
фото: AP

Як пише видання, Вашингтон не планує атакувати ядерні об’єкти Тегерану

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн, аби отримати розвідувальні дані про цілі на території Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, один з європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство проти іранських протестувальників.

Зазначається, що варіанти дій США проти Ірану можуть включати кібератаки на інфраструктуру іранського уряду, заходи протидії блокуванню Іраном комунікацій протестувальників та удари по цілях, пов’язаних з репресивними службами безпеки країни.

Джерело розповіло, що 13 січня Рада національної безпеки США зібралася 13 січня, щоб підготувати варіанти дій для Трампа. Водночас деякі політичні союзники президента США попереджають про небезпеку втягнення в черговий закордонний конфлікт і внутрішні витрати.

Нагадаємо, ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько. Водночас він порекомендував американським громадянам терміново залишити іранську територію.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. Це була перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента Дональда Трампа від початку протестів.

Теги: США Іран розвідка Європа протест

