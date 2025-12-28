Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок

Рятувальники ліквідували пожежу

У ніч на 28 грудня Одеса вкотре стала мішенню для ворожих ударних безпілотників. Внаслідок атаки в одному з районів міста виникла пожежа, а руйнувань зазнали заклади соціальної інфраструктури. На місці події оперативно працювали підрозділи ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки ворожого дрону виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь швидко поширився на площу 150 кв.м, проте завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

фото: ДСНС Одещини

Рятувальники провели успішну евакуацію 4 мешканців, на щастя, загиблих і постраждалих немає.

фото: ДСНС Одещини

Окрім гасіння вогню, на місці події розгорнули роботу психологи ДСНС. Вони надали підтримку 17 людям, серед яких було 4 дитини.

Для ліквідації наслідків атаки від Державної служби з надзвичайних ситуацій було залучено 8 одиниць спеціальної техніки та 30 рятувальників.

Нагадаємо, в Одесі продовжуються роботи з ліквідації руйнувань, спричинених обстрілом 27 грудня. За даними керівника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок ворожих ударів постраждали об’єкти соціальної інфраструктури. Наразі до місць влучань доставлено необхідні будівельні матеріали, щоб оперативно закрити пошкоджені вікна у будівлях. Профільні служби міста, зокрема представники районної адміністрації та департаменту благоустрою, проводять огляд території та документують завдані збитки. На цей час інформації про загиблих чи поранених не надходило.