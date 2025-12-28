Головна Одеса Новини
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
фото: ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідували пожежу

У ніч на 28 грудня Одеса вкотре стала мішенню для ворожих ударних безпілотників. Внаслідок атаки в одному з районів міста виникла пожежа, а руйнувань зазнали заклади соціальної інфраструктури. На місці події оперативно працювали підрозділи ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки ворожого дрону виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь швидко поширився на площу 150 кв.м, проте завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок фото 1
фото: ДСНС Одещини

Рятувальники провели успішну евакуацію 4 мешканців, на щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок фото 2
фото: ДСНС Одещини

Окрім гасіння вогню, на місці події розгорнули роботу психологи ДСНС. Вони надали підтримку 17 людям, серед яких було 4 дитини.

Для ліквідації наслідків атаки від Державної служби з надзвичайних ситуацій було залучено 8 одиниць спеціальної техніки та 30 рятувальників.

Нагадаємо, в Одесі продовжуються роботи з ліквідації руйнувань, спричинених обстрілом 27 грудня. За даними керівника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок ворожих ударів постраждали об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі до місць влучань доставлено необхідні будівельні матеріали, щоб оперативно закрити пошкоджені вікна у будівлях. Профільні служби міста, зокрема представники районної адміністрації та департаменту благоустрою, проводять огляд території та документують завдані збитки. На цей час інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Теги: Одеса безпілотник ДСНС

Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
Росія вдарила по Одесі: влада розкрила деталі атаки
Росія вдарила по Одесі: влада розкрила деталі атаки
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
У ТЦК на Одещині помер чоловік
У ТЦК на Одещині помер чоловік
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі

