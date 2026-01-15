Головна Київ Новини
У Києві уламки дрона впали на будинок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уламки безпілотника впали на будинок у Соломʼянському районі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вранці у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

У Києві уламки російського безпілотника впали на будинок в Солом'янському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ткаченко не повідомив, чи є потерпілі внаслідок ворожої атаки. «У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок», – повідомив він.

Варто зазначити, що вранці у столиці була оголошена повітряна тривога, яка тривала 20 хвилин. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

