У Румунії мисливці знайшли посеред лісу дрон із парашутом
У Румунії знайшли невідомий дрон з парашутом. Правоохоронці почали розслідування. Як інформує «Главком», про це пише Digi24.
Безпілотник «невстановленого походження» помітила група мисливців, що вийшла на полювання у районі комуни Лерешть (повіт Арджеш). Поліція отримала повідомлення, що об'єкт знайшли у лісистій місцевості – він впав серед дерев.
Правоохоронці терміново вирушили на місце, у районі інциденту обмежили рух транспорту.
Профспілка Sindicatul Europol опублікувала фото безпілотника, що вткнувся «носом» у землю. За даними медіа, ідеться про великий дрон шириною два метри.
У Sindicatul Europol зазначають, що до безпілотника був прикріплений певний «саморобний виріб» та парашут.
«Наразі не відомо, чи пов’язаний дрон з конфліктом в Україні; точно, що його не використовували військові з бази НАТО в цьому районі», – ідеться у повідомленні.
Раніше безпілотник впав на пустир на заході Туреччини, в провінції Баликесір. Дрон виявили фермери та передали його правоохоронцям.
Також у місті Бургас, що на узбережжі Чорного моря в Болгарії, на пляжі знайшли військовий безпілотний літальний апарат (БпЛА). Після виявлення дрон обстежили фахівці, які встановили, що він не має вибухівки та не становить загрози.
