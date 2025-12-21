У Румунії мисливці знайшли посеред лісу дрон із парашутом

У Румунії знайшли дрон з парашутом посеред лісу

У Румунії знайшли невідомий дрон з парашутом. Правоохоронці почали розслідування. Як інформує «Главком», про це пише Digi24.

Безпілотник «невстановленого походження» помітила група мисливців, що вийшла на полювання у районі комуни Лерешть (повіт Арджеш). Поліція отримала повідомлення, що об'єкт знайшли у лісистій місцевості – він впав серед дерев.

Правоохоронці терміново вирушили на місце, у районі інциденту обмежили рух транспорту.

Профспілка Sindicatul Europol опублікувала фото безпілотника, що вткнувся «носом» у землю. За даними медіа, ідеться про великий дрон шириною два метри.

У Sindicatul Europol зазначають, що до безпілотника був прикріплений певний «саморобний виріб» та парашут.

«Наразі не відомо, чи пов’язаний дрон з конфліктом в Україні; точно, що його не використовували військові з бази НАТО в цьому районі», – ідеться у повідомленні.

Раніше безпілотник впав на пустир на заході Туреччини, в провінції Баликесір. Дрон виявили фермери та передали його правоохоронцям.

Також у місті Бургас, що на узбережжі Чорного моря в Болгарії, на пляжі знайшли військовий безпілотний літальний апарат (БпЛА). Після виявлення дрон обстежили фахівці, які встановили, що він не має вибухівки та не становить загрози.