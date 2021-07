Тіхановська прибула з офіційним візитом у Вашингтон

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська прибула у Вашингтон. Вона планує зустрітись з представниками американської влади. Про це Тіхановська повідомила в своєму Twitter.

«Починаю свій візит в США з завтрашнього дня. У Вашингтоні я зустрічаюся з представниками Державного департаменту, Білого дому, чиновниками з Конгресу, адміністратором USAID Самантою Павер та білоруською діаспорою», — сказала вона.

Starting my visit to tomorrow. In Washington, I am meeting with @StateDept & @WhiteHouse officials, bipartisan Congressional Friends of Belarus Caucus, both parties senators, @USAID Administrator @SamanthaJPower, Belarusian diaspora. Further details to follow. pic.twitter.com/FqoZVdwj8Z