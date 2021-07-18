Тіхановська прибула з офіційним візитом у Вашингтон

Тіхановська зустрінеться з представниками Державного департаменту, Білого дому

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська прибула у Вашингтон. Вона планує зустрітись з представниками американської влади. Про це Тіхановська повідомила в своєму Twitter.

«Починаю свій візит в США з завтрашнього дня. У Вашингтоні я зустрічаюся з представниками Державного департаменту, Білого дому, чиновниками з Конгресу, адміністратором USAID Самантою Павер та білоруською діаспорою», — сказала вона.

Starting my visit to tomorrow. In Washington, I am meeting with @StateDept & @WhiteHouse officials, bipartisan Congressional Friends of Belarus Caucus, both parties senators, @USAID Administrator @SamanthaJPower, Belarusian diaspora. Further details to follow. pic.twitter.com/FqoZVdwj8Z — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 17, 2021

Раніше повідомлялось, що білоруські платформи Голос, Зубр і ініціатива Чесні люди допомогли довести, що Світлана Тіхановська перемогла в першому турі президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Нагадаємо, 26 травня Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.

Також вона виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Політик закликала ввести 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну «в європейську Північну Корею».

Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Крім того, в ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

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