У Швеції судили матір, яка привезла доньку в Росію, щоб силоміць видати заміж

Судовий вирок мати отримала за спробу примусити дочку до шлюбу

Суд у Швеції засудив до 120 годин громадських робіт жінку, яка вивезла до російського регіону Дагестан свою 18-річну дочку і намагалася там насильно видати її заміж за незнайомого чоловіка, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на проєкт «Правові ініціативи».

Вона також має виплатити дочці як компенсацію 30 тисяч шведських крон (це близько 90 тисяч гривень ).

Інцидент стався влітку 2021 року. Дівчина жила у Швеції з дев’яти років і має подвійне громадянство. До Дагестану вона приїхала 23 червня на прохання батьків, «щоб відвідати діда і побувати на весіллі родичів». Однак після прибуття вона дізналася про плани батьків насильно видати її заміж. Після того, як вона відмовилася від весілля, її стали бити, відібрали телефон і документи та погрожували «вбивством честі».

У розпал підготовки до весілля дівчині вдалося відправити повідомлення другові в Швеції, після цього влада країни зв’язалася з «Правовою ініціативою». За допомогою правозахисників, МВС Дагестану і шведської влади дівчині вдалося залишити Росію.

Під час судового процесу мати провину не визнала. За її словами, дочка знала, що вийде заміж за родича, і сприйняла це позитивно. Проте суд вирішив, що свідчення жінки є менш переконливими, ніж заява дочки про примус до шлюбу.

Про «вбивства честі» на Північному Кавказі регулярно повідомляють правозахисники. Нідерландський фонд «Правова ініціатива» в 2018 році після інтерв’ю з жителями Дагестану отримав інформацію про загибель 33 осіб за мотивами «честі» за період з 2012 до 2017 року. Всього за цей час було вбито 39 людей, із них 36 жінок і троє чоловіків.

У 2020 році правозахисники дізналися про ще вісім таких убивств. Особливої небезпеки в Чечні зазнають ЛГБТ-люди: про масштабні рейди і вбивства повідомляла російська «Новая газета» та інші засоби інформації.

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